Константиновка почти отрезана, РФ ежедневно наносит удары КАБами по Краматорску, Славянску и Дружковке, - начальник отдела коммуникации полиции области Дяченко

Краматорск, Славянск и Дружковка почти ежедневно подвергаются ударам КАБами и дронами, а эвакуация мирных жителей из Константиновки на транспорте стала невозможной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Еспресо" рассказал начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Павел Дяченко.

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"Беспилотники наносят удары по транспорту, в частности по гражданским автомобилям. Для россиян не имеет значения, куда бить - они просто обстреливают с самого утра. Сегодня ночью в Краматорске уничтожили детский сад. Суть действий россиян - все уничтожать, разрушать и убивать", - подчеркнул он.

До Константиновки невозможно добраться на транспорте

По словам Дяченко, из-за сложившейся ситуации с безопасностью добраться до Константиновки на транспорте пока невозможно. Так же невозможно организовать эвакуацию гражданских лиц на автомобилях.

"Добраться туда на транспорте невозможно, как и провести эвакуацию гражданских лиц. Единственная возможность - когда люди самостоятельно выходят пешком", - отметил он.

В Дружковке нет света, газа и стабильной связи

Представитель полиции также сообщил о резком ухудшении ситуации в Дружковке, где в последнее время российские войска значительно усилили обстрелы.

По его словам, в городе отсутствуют электроснабжение и газ, а также существуют серьезные проблемы со связью.

"В Дружковке нет электричества, газа, фактически нет ничего. Очень плохая связь", - сказал Дяченко.

Краматорск и Славянск продолжают функционировать, несмотря на обстрелы

В то же время, по словам Дяченко, в Краматорске и Славянске, несмотря на постоянные российские атаки, местные власти продолжают обеспечивать жизнедеятельность городов.

Коммунальные службы оперативно устраняют последствия обстрелов и восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

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