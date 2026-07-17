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Новини Ситуація на Донеччині
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Костянтинівка майже відрізана, РФ щодня б’є КАБами по Краматорську, Слов’янську та Дружківці, - начальник відділу комунікації поліції області Дяченко

РФ посилила удари по Донеччині

Краматорськ, Слов'янськ і Дружківка майже щодня зазнають ударів КАБами та дронами, а евакуація цивільних із Костянтинівки транспортом стала неможливою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо" розповів начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко.

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"Безпілотники б'ють по транспорту, зокрема по цивільних автомобілях. Для росіян немає значення, куди бити - вони просто гатять із самого ранку. Сьогодні вночі у Краматорську знищили дитячий садок. Суть дій росіян - усе знищувати, руйнувати й убивати", - наголосив він.

До Костянтинівки неможливо дістатися транспортом

За словами Дяченка, через безпекову ситуацію потрапити до Костянтинівки транспортом наразі неможливо. Так само неможливо організувати евакуацію цивільних автомобілями.

"Потрапити туди транспортом неможливо, як і провести евакуацію цивільних. Єдина можливість - коли люди самостійно виходять пішки", - зазначив він.

У Дружківці немає світла, газу та стабільного зв'язку

Представник поліції також повідомив про різке погіршення ситуації у Дружківці, де останнім часом російські війська значно посилили обстріли.

За його словами, у місті відсутні електропостачання та газ, а також існують серйозні проблеми зі зв'язком.

"У Дружківці немає електрики, газу, фактично немає нічого. Дуже поганий зв'язок", - сказав Дяченко.

Краматорськ і Слов'янськ продовжують працювати попри обстріли

Водночас за словами Дяченка, у Краматорську та Слов'янську, попри постійні російські атаки, місцева влада продовжує забезпечувати життєдіяльність міст.

Комунальні служби оперативно ліквідовують наслідки обстрілів і відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

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Автор: 

Краматорськ (960) обстріл (35173) Донецька область (11519) Краматорський район (1352) Дружківка (189) Костянтинівка (614) Слов’янськ (864)
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Топ коментарі
+21
Як почуває себе потужний стратег просирський?
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17.07.2026 09:11 Відповісти
+10
Знову питання?Чи Констянтинівку при Сцирському не взяли москалі?((А рибоокий розказує про звільнені кілометри десь(((
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17.07.2026 09:09 Відповісти
+9
якийсь вова просирського й поставив на цю посаду, щоб він все просирав. а потім на родіне "тихо пішов в тайгу".
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17.07.2026 09:21 Відповісти

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