Росія скинула три авіабомби на Краматорськ: семеро поранених, пошкоджені пошта та кафе. ВIДЕО
Російські війська завдали авіаудару по Краматорську, скинувши три бомби УМПБ Д-30 СН. Поранення отримали семеро людей, пошкоджено поштове відділення, кафе та два цивільні автомобілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.
"Сьогодні о 10:00 росіяни скинули на місто три бомби "УМПБ Д-30 СН"", - ідеться в повідомленні.
Поранені в Краматорську
Поранень зазнали три жінки від 40 до 65 років і четверо чоловіків від 19 до 47 років.
Пошкодження
Пошкоджено поштове відділення, кафе та 2 цивільні автомобілі.
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