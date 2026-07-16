Росія скинула три авіабомби на Краматорськ: семеро поранених, пошкоджені пошта та кафе. ВIДЕО

Російські війська завдали авіаудару по Краматорську, скинувши три бомби УМПБ Д-30 СН. Поранення отримали семеро людей, пошкоджено поштове відділення, кафе та два цивільні автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

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"Сьогодні о 10:00 росіяни скинули на місто три бомби "УМПБ Д-30 СН"", - ідеться в повідомленні.

Поранені в Краматорську

Поранень зазнали три жінки від 40 до 65 років і четверо чоловіків від 19 до 47 років.

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Пошкодження

Пошкоджено поштове відділення, кафе та 2 цивільні автомобілі.

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