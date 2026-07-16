Россия сбросила три авиабомбы на Краматорск: семеро раненых, повреждены почта и кафе. ВИДЕО
Российские войска нанесли авиаудар по Краматорску, сбросив три бомбы УМПБ Д-30 СН. Ранения получили семь человек, повреждены почтовое отделение, кафе и два гражданских автомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Сегодня в 10:00 россияне сбросили на город три бомбы "УМПБ Д-30 СН"", - говорится в сообщении.
Раненые в Краматорске
Ранения получили три женщины в возрасте от 40 до 65 лет и четверо мужчин в возрасте от 19 до 47 лет.
Повреждения
Повреждены почтовое отделение, кафе и два гражданских автомобиля.
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