Россия сбросила три авиабомбы на Краматорск: семеро раненых, повреждены почта и кафе. ВИДЕО

Российские войска нанесли авиаудар по Краматорску, сбросив три бомбы УМПБ Д-30 СН. Ранения получили семь человек, повреждены почтовое отделение, кафе и два гражданских автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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"Сегодня в 10:00 россияне сбросили на город три бомбы "УМПБ Д-30 СН"", - говорится в сообщении.

Раненые в Краматорске

Ранения получили три женщины в возрасте от 40 до 65 лет и четверо мужчин в возрасте от 19 до 47 лет.

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Повреждения

Повреждены почтовое отделение, кафе и два гражданских автомобиля.

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