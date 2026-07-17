После российских атак без света остались пять областей Украины, - "Укрэнерго"
В результате очередных российских обстрелов в пяти областях Украины зафиксированы новые отключения электроэнергии у потребителей. Аварийно-восстановительные работы уже ведутся.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго", по состоянию на утро 17 июля без электроснабжения частично остались потребители в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
В энергокомпании отметили, что российская армия продолжает наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре. Специалисты уже восстанавливают электроснабжение везде, где это возможно с учетом ситуации с безопасностью.
В то же время потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 17 июля оставалось на уровне предыдущего дня и соответствовало сезонным показателям.
В "Укрэнерго" также призвали украинцев пользоваться энергоемкими электроприборами преимущественно в период с 10:00 до 16:00, когда солнечные электростанции работают наиболее эффективно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль