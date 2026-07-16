Россия оставила без света шесть областей: "Укрэнерго" сообщило о новых отключениях

В результате российских атак с использованием дронов и артиллерийских обстрелов без электроснабжения остались потребители в шести областях Украины. Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

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Из-за российских ударов продолжаются аварийные восстановительные работы

В "Укрэнерго" отметили, что новые отключения электроэнергии стали следствием российских атак с использованием дронов и артиллерийских обстрелов прифронтовых регионов.

"Аварийно-восстановительные работы уже ведутся везде, где это позволяет ситуация с безопасностью", - сообщили в компании.

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Потребление электроэнергии снизилось

По состоянию на 09:30 16 июля уровень потребления электроэнергии был на 4,5% ниже, чем накануне.

По данным оператора энергосистемы, это связано с ясной погодой по всей Украине, что обеспечивает более эффективную работу бытовых солнечных электростанций.

В связи с этим украинцев призвали пользоваться мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечной генерации - с 10:00 до 15:00.

Графики отключений не прогнозируются

В "Укрэнерго" такжесообщили, что по состоянию на 16 июля применение почасовых графиков отключения электроэнергии в Украине не прогнозируется.

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