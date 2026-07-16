Росія залишила без світла шість областей: "Укренерго" повідомило про нові знеструмлення

Унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів без електропостачання залишилися споживачі у шести областях України. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Чернігівську, Сумську та Харківську області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує НЕК "Укренерго".

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Через російські удари тривають аварійні відновлення

В "Укренерго" зазначили, що нові знеструмлення стали наслідком російських дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація", – повідомили в компанії.

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Споживання електроенергії знизилося

Станом на 09:30 16 липня рівень споживання електроенергії був на 4,5% нижчим, ніж напередодні.

За даними оператора енергосистеми, це пов'язано з ясною погодою по всій Україні, що забезпечує ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій.

У зв'язку з цим українців закликали користуватися потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячної генерації – з 10:00 до 15:00.

Графіки відключень не прогнозують

В "Укренерго" також повідомили, що станом на 16 липня застосування погодинних графіків відключення електроенергії в Україні не прогнозується.

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