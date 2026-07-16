Росія залишила без світла шість областей: "Укренерго" повідомило про нові знеструмлення
Унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів без електропостачання залишилися споживачі у шести областях України. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Чернігівську, Сумську та Харківську області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує НЕК "Укренерго".
Через російські удари тривають аварійні відновлення
В "Укренерго" зазначили, що нові знеструмлення стали наслідком російських дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів.
"Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація", – повідомили в компанії.
Споживання електроенергії знизилося
Станом на 09:30 16 липня рівень споживання електроенергії був на 4,5% нижчим, ніж напередодні.
За даними оператора енергосистеми, це пов'язано з ясною погодою по всій Україні, що забезпечує ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій.
У зв'язку з цим українців закликали користуватися потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячної генерації – з 10:00 до 15:00.
Графіки відключень не прогнозують
В "Укренерго" також повідомили, що станом на 16 липня застосування погодинних графіків відключення електроенергії в Україні не прогнозується.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль