Після російських атак без світла залишилися п’ять областей України, - "Укренерго"

Унаслідок чергових російських обстрілів у п'яти областях України зафіксували нові знеструмлення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго", станом на ранок 17 липня без електропостачання частково залишилися споживачі в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

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В енергокомпанії зазначили, що російська армія продовжує завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі. Фахівці вже відновлюють електропостачання всюди, де це можливо з огляду на безпекову ситуацію.

Водночас споживання електроенергії станом на 9:30 17 липня залишалося на рівні попереднього дня та відповідало сезонним показникам.

В "Укренерго" також закликали українців користуватися енергоємними електроприладами переважно в період із 10:00 до 16:00, коли сонячні електростанції працюють найефективніше.

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