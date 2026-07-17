РФ атаковала порт Николаева дронами: погибли два человека, повреждены три иностранных судна
Утром 17 июля российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Николаева с помощью ударных беспилотников. В результате вражеского удара погибли двое граждан Украины, повреждены три гражданских судна под иностранными флагами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.
По данным следствия, российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре города с помощью БПЛА типа Shahed-238.
В результате атаки были повреждены три гражданских судна под иностранными флагами, которые были пришвартованы на территории портовых предприятий.
В результате одного из попаданий погибли двое граждан Украины, находившихся на борту иностранного судна.
Что предшествовало?
В ночь на 17 июля российские войска выпустили по Украине более 130 ударных беспилотников и восемь ракет.
В Одессе в результате ракетного удара по жилому дому погибли два человека, ещё пятеро получили ранения, среди них трое детей.
Кроме того, российские войска сбросили 15 управляемых авиабомб на Сумскую область. В Сумах ранен один человек, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности библиотека.
Также под вражескими ударами оказались Запорожская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Днепропетровская области.
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