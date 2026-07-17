РФ атаковала порт Николаева дронами: погибли два человека, повреждены три иностранных судна

Утром 17 июля российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Николаева с помощью ударных беспилотников. В результате вражеского удара погибли двое граждан Украины, повреждены три гражданских судна под иностранными флагами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

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По данным следствия, российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре города с помощью БПЛА типа Shahed-238.

В результате атаки были повреждены три гражданских судна под иностранными флагами, которые были пришвартованы на территории портовых предприятий.

В результате одного из попаданий погибли двое граждан Украины, находившихся на борту иностранного судна.

Что предшествовало?

В ночь на 17 июля российские войска выпустили по Украине более 130 ударных беспилотников и восемь ракет.

В Одессе в результате ракетного удара по жилому дому погибли два человека, ещё пятеро получили ранения, среди них трое детей.

Кроме того, российские войска сбросили 15 управляемых авиабомб на Сумскую область. В Сумах ранен один человек, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности библиотека.

Также под вражескими ударами оказались Запорожская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Днепропетровская области.

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