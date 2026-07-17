РФ атакувала порт Миколаєва дронами: загинули двоє людей, пошкоджено три іноземні судна

Вранці 17 липня російські війська атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок ворожого удару загинули двоє громадян України, пошкоджено три цивільні судна під іноземними прапорами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

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За даними слідства, російські військові завдали удару по портовій інфраструктурі міста БпЛА типу Shahed-238.

Унаслідок атаки пошкоджено три цивільні судна під іноземними прапорами, які були пришвартовані на території портових підприємств.

Внаслідок одного з влучань загинули двоє громадян України, які перебували на борту іноземного судна.

Що передувало?

У ніч на 17 липня російські війська випустили по Україні понад 130 ударних безпілотників і вісім ракет.

В Одесі внаслідок ракетного удару по житловому будинку загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення, серед них троє дітей.

Крім того, 15 керованих авіабомб російські війська скинули на Сумщину. У Сумах поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема бібліотеку.

Також під ворожими ударами перебували Запорізька, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька та Дніпропетровська області.

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