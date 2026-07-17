РФ усилила атаки FPV-дронами на Краматорском направлении, - 56-я ОМПБр

Российские войска пытаются перехватить инициативу на Краматорском направлении, активно применяя FPV-дроны на оптоволокне, которые не подвержены воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Мы - Украина" заявила спикер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко.

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По ее словам, основной целью российских FPV-дронов являются логистические маршруты украинских военных.

В то же время по позициям украинской пехоты оккупанты в основном ведут огонь из артиллерии, поскольку, по её словам, дефицита дальнобойных боеприпасов российская армия пока не испытывает.

Украинские дроны сдерживают врага

Пресс-секретарь подчеркнула, что украинские операторы беспилотников также активно работают в этом направлении, используя FPV-дроны, ударные беспилотники и дроны-перехватчики.

По словам Косенко, именно эффективная работа экипажей дронов-перехватчиков в значительной степени не позволяет россиянам реализовать свои планы и помогает удерживать Краматорское направление.

"Огромная заслуга в том, что Краматорск продолжает держаться, а количество ударов не такое, как хотелось бы врагу, - это работа именно пилотов-перехватчиков", - отметила она.

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