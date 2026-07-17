РФ посилила атаки FPV-дронами на Краматорському напрямку, - 56-та ОМПБр

Російські війська намагаються перехопити ініціативу на Краматорському напрямку, активно застосовуючи FPV-дрони на оптоволокні, які не піддаються впливу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Ми - Україна" заявила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко.

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За її словами, основною ціллю російських FPV-дронів є логістичні маршрути українських військових.

Водночас по позиціях української піхоти окупанти переважно працюють артилерією, оскільки, за її словами, дефіциту далекобійних боєприпасів російська армія наразі не відчуває.

Українські дрони стримують ворога

Речниця наголосила, що українські оператори безпілотників також активно працюють на цьому напрямку, використовуючи FPV-дрони, ударні безпілотники та дрони-перехоплювачі.

За словами Косенко, саме ефективна робота екіпажів дронів-перехоплювачів значною мірою не дозволяє росіянам реалізувати свої плани та допомагає утримувати Краматорський напрямок.

"Величезна заслуга у тому, що Краматорськ продовжує триматися і кількість ударів не така, як хотів би ворог, — це робота саме пілотів-перехоплювачів", - зазначила вона.

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