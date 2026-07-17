Генерал Собко заявил, что ВСУ нуждаются в немедленных изменениях. В противном случае - поражение

Заместитель командира 11-го армейского корпуса, бригадный генерал Сергей Собко предупредил, что без немедленных системных изменений Украина рискует потерпеть поражение в войне, поскольку нынешний курс высшего командования уничтожает главные преимущества ВСУ — скорость, гибкость, самостоятельность командиров и внутреннюю честность.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Лояльность вместо компетентности: разрушение кадрового потенциала

Генерал Сергей Собко подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения Украина выстояла не благодаря численности, а благодаря тому, что у командиров было право принимать смелые решения и брать на себя ответственность. Зато сейчас атмосфера внутри армии кардинально изменилась, превратившись в охоту на виновных:

"Есть вещи, о которых сегодня нужно говорить открыто. Вооруженные Силы нуждаются в неотложных изменениях, иначе мы можем потерпеть поражение. Самая большая угроза для украинской армии сегодня — не только Россия. Не меньшей угрозой становятся решения, которые постепенно лишают армию тех качеств, которые позволили ей выстоять с началом полномасштабной агрессии... Сегодня все больше командиров вынуждены думать не только о выполнении боевой задачи, но и о том, как избежать наказания. Служебные расследования всё чаще ищут виновных вместо причин. Профессиональная дискуссия нередко воспринимается как нелояльность, а инициатива — как угроза. В такой атмосфере командиры перестают рисковать ради успеха и начинают рисковать лишь ради собственного выживания в системе".

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Особую опасность, по словам генерала, представляет искажение кадровой политики, где профессионализм был заменен кулуарными договоренностями. Сильные командиры с собственной позицией всё чаще остаются без поддержки или уходят со службы, тогда как наверх продвигают "самых удобных":

"Особую тревогу вызывает и то, что высокие командные должности иногда получают люди, в отношении которых существуют серьезные вопросы со стороны закона или профессиональной добросовестности. Для офицерского корпуса это означает, что стандарты, которых годами требовали от других, больше не являются одинаковыми для всех".

Ловушка искажённой информации и микроменеджмент

Современное поле боя меняется ежедневно, что требует децентрализации командования. Однако в ВСУ, как утверждает Собко, наблюдается опасная тенденция к концентрации всех решений "наверху" и тотальному микроменеджменту. Кроме того, высшие штабы сознательно изолируют себя от реального положения дел на фронте.

"Есть проблема, о которой говорят гораздо реже. Качество любого решения определяется качеством информации. Если, проходя через уровни управления, она начинает приукрашиваться, смягчаться или подстраиваться под ожидания руководства, ошибочные решения становятся неизбежными. Система, которая перестает честно говорить себе правду, рано или поздно начинает проигрывать реальности. Несмотря на все это, украинская армия продолжает воевать и достигать результатов. Но все чаще это заслуга людей, а не системы. Профессионализм, инициатива и самопожертвование командиров и солдат компенсируют ее недостатки. Цена такой компенсации — потерянное время, упущенные возможности и, что самое страшное, потерянные жизни", — подчеркнул он, добавив, что победу способно обеспечить лишь качественное военное управление, основанное на уважении, честности и достоинстве.

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