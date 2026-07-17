Генерал Собко заявив, що ЗСУ потребують негайних змін. Інакше поразка

Колишній начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Сергій Собко попередив, що без негайних системних змін Україна ризикує зазнати поразки у війні, оскільки нинішній курс вищого командування знищує головні переваги ЗСУ — швидкість, гнучкість, самостійність командирів та внутрішню чесність.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Лояльність замість компетентності: руйнація кадрового потенціалу

Генерал Сергій Собко наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення Україна вистояла не завдяки чисельності, а через наявність у командирів права ухвалювати сміливі рішення та брати на себе відповідальність. Натомість зараз атмосфера всередині армії кардинально змінилася, перетворившись на полювання за винними:

"Є речі, про які сьогодні потрібно говорити відкрито. Збройні Сили потребують нагальних змін, інакше ми можемо зазнати поразки. Найбільша загроза для українського війська сьогодні не лише Росія. Не меншою загрозою стають рішення, які поступово позбавляють армію тих якостей, що дозволили їй вистояти з початком повномасштабної агресії... Сьогодні дедалі більше командирів змушені думати не лише про виконання бойового завдання, а й про те, як уникнути покарання. Службові розслідування все частіше шукають винних замість причин. Професійна дискусія нерідко сприймається як нелояльність, а ініціатива - як загроза. У такій атмосфері командири перестають ризикувати заради успіху й починають ризикувати лише заради власного виживання в системі".

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Особливу небезпеку, за словами генерала, становить викривлення кадрової політики, де професіоналізм було замінено кулуарними домовленостями. Сильні командири з власною позицією дедалі частіше залишаються без підтримки або йдуть із служби, тоді як нагору просувають "найзручніших":

"Особливу тривогу викликає й те, що високі командні посади інколи отримують люди, до яких існують серйозні питання з боку закону чи професійної доброчесності. Для офіцерського корпусу це означає, що стандарти, яких роками вимагали від інших, більше не є однаковими для всіх".

Пастка викривленої інформації та мікроменеджмент

Сучасне поле бою змінюється щодня, що вимагає децентралізації командування. Проте в ЗСУ, як стверджує Собко, фіксується небезпечна тенденція до концентрації всіх рішень "нагорі" та тотального мікроменеджменту. Крім того, вищі штаби свідомо ізолюють себе від реального стану справ на фронті.

"Є проблема, про яку говорять значно менше. Якість будь-якого рішення визначається якістю інформації. Якщо, проходячи рівні управління, вона починає прикрашатися, пом’якшуватися або підлаштовуватися під очікування керівництва, хибні рішення стають неминучими. Система, яка перестає чесно говорити сама собі правду, рано чи пізно починає програвати реальності. Попри все це українська армія продовжує воювати й досягати результатів. Але дедалі частіше це заслуга людей, а не системи. Професіоналізм, ініціатива та самопожертва командирів і солдатів компенсують її недоліки. Ціна такої компенсації - втрачений час, втрачені можливості й, найстрашніше, втрачені життя", — наголосив він, додавши, що перемогу здатна забезпечити лише якість військового управління, заснована на повазі, чесності та гідності.

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