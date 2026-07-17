В "Орешнике" обнаружили только российские и белорусские компоненты, а в "Искандерах" - новую западную электронику, - Власюк

В исследованной российской баллистической ракете "Орешник" обнаружили исключительно компоненты российского и белорусского производства. В то же время в кассетной ракете "Искандер-М" обнаружили современную электронику из США, Тайваня, Швейцарии, Японии, Китая и Беларуси, часть которой была изготовлена уже в 2024–2025 годах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка агентству "Интерфакс-Украина", результаты исследований свидетельствуют о том, что Россия продолжает активно производить новые ракеты, используя как собственную элементную базу, так и современные иностранные компоненты.

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По словам Власюка, в "Орешнике" все идентифицированные компоненты изготовлены российскими и белорусскими предприятиями. Особую роль в производстве, по его словам, играют белорусские компании, прежде всего завод "Интеграл" и предприятие "Транзистор", продукция которых регулярно используется в современных российских ракетах.

В то же время исследование кассетного "Искандера-М" подтвердило наличие электронных компонентов производства США, Тайваня, Швейцарии, Японии, Китая и Беларуси. Часть этой электроники была изготовлена уже после введения масштабных санкций — в 2024 и 2025 годах.

"Это означает, что, несмотря на санкции, современные компоненты продолжают поступать в российский военно-промышленный комплекс. Санкции работают, но их исполнение требует существенного усиления", — подчеркнул Власюк.

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Он также отметил, что более половины датированных компонентов "Орешника" изготовлено в 2023–2024 годах, а среди деталей есть и продукция 2025 года. Аналогичная ситуация наблюдается и в "Искандерах-М", где также обнаружено значительное количество новых компонентов, в частности белорусского производства.

По словам уполномоченного президента, это свидетельствует о том, что Россия не использует только старые запасы, а продолжает серийное производство ракет с новой электронной компонентной базой.

"Самый важный вывод этих исследований заключается в том, что российское ракетное производство продолжает работать. Мы видим новые компоненты, видим участие белорусских предприятий и видим, что отдельные иностранные технологии до сих пор попадают в российское оружие", — подытожил Владислав Власюк.

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