В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти, а в "Іскандерах" - нову західну електроніку, - Власюк

У дослідженій російській балістичній ракеті "Орєшнік" виявили виключно компоненти російського та білоруського виробництва. Водночас у касетній ракеті "Іскандер-М" знайшли сучасну електроніку зі США, Тайваню, Швейцарії, Японії, Китаю та Білорусі, частина якої була виготовлена вже у 2024–2025 роках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка агентству "Інтерфакс-Україна", результати досліджень свідчать, що Росія продовжує активно виробляти нові ракети, використовуючи як власну елементну базу, так і сучасні іноземні компоненти.

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За словами Власюка, у "Орєшніку" всі ідентифіковані компоненти виготовлені російськими та білоруськими підприємствами. Особливу роль у виробництві, за його словами, відіграють білоруські компанії, насамперед завод "Інтеграл" і підприємство "Транзистор", продукція яких регулярно використовується в сучасних російських ракетах.

Водночас дослідження касетного "Іскандера-М" засвідчило наявність електронних компонентів виробництва США, Тайваню, Швейцарії, Японії, Китаю та Білорусі. Частина цієї електроніки була виготовлена вже після запровадження масштабних санкцій – у 2024 та 2025 роках.

"Це означає, що, попри санкції, сучасні компоненти продовжують потрапляти до російського військово-промислового комплексу. Санкції працюють, але їхнє виконання потребує суттєвого посилення", – наголосив Власюк.

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Він також зазначив, що понад половину датованих компонентів "Орєшніка" виготовлено у 2023–2024 роках, а серед деталей є й продукція 2025 року. Аналогічна ситуація спостерігається і в "Іскандерах-М", де також виявлено значну кількість нових компонентів, зокрема білоруського виробництва.

За словами уповноваженого президента, це свідчить про те, що Росія не використовує лише старі запаси, а продовжує серійне виробництво ракет із новою електронною компонентною базою.

"Найважливіший висновок цих досліджень полягає в тому, що російське ракетне виробництво продовжує працювати. Ми бачимо свіжі компоненти, бачимо участь білоруських підприємств і бачимо, що окремі іноземні технології досі потрапляють до російської зброї", – підсумував Владислав Власюк.

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