Китай не відповів Україні щодо своїх деталей у російській зброї, - Власюк
Україна жодного разу не отримала від Китаю результатів розслідування щодо використання китайських компонентів у російській зброї, хоча неодноразово передавала відповідну інформацію та докази.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, українська сторона цінує Китай як торговельного партнера та визнає, що Пекін офіційно не постачає Росії летальну зброю. Водночас консультації щодо китайських деталей, які знаходять у російському озброєнні, поки не дали практичних результатів.
"Ми жодного разу не отримали відповіді за результатами якогось розслідування, яке вони могли б зробити на основі нашої інформації", – зазначив Владислав Власюк.
Україна передала Китаю фотодокази
Власюк розповів, що після одного з масованих обстрілів Києва українські фахівці виявили деталі, виготовлені на китайському заводі у червні цього року.
За його словами, українська сторона передала китайським дипломатам фотодокази походження цих компонентів, однак відповіді так і не отримала.
Після відсутності реакції з боку Пекіна Україна запровадила санкції проти п'яти китайських виробників, продукцію яких виявили у російській зброї.
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у безпілотниках і ракетах, якими Росія масовано атакувала Україну вночі 2 липня, виявили близько 35 тисяч іноземних компонентів. Йдеться про продукцію, яка потрапляє до російського військово-промислового комплексу через мережу посередників.
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А тому, на мою думку, не варто намагатися стрибати і достукатися під їхнім бетонним дипломатичним муром - варто всі ці докази нести у міжнародні інстанції і змусити бльш глобані країни тиснути і створювати проблеми для КНР. Вони не хочуть рахуватися. з нами, але поки змушені рахуватися з ЄС та США. Ну за Штати за чисів трампа можна поки забути, а з ЄС все ж таки можна конструктивно вибудувати на них вплив.