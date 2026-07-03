Китай не відповів Україні щодо своїх деталей у російській зброї, - Власюк

Україна жодного разу не отримала від Китаю результатів розслідування щодо використання китайських компонентів у російській зброї, хоча неодноразово передавала відповідну інформацію та докази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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За його словами, українська сторона цінує Китай як торговельного партнера та визнає, що Пекін офіційно не постачає Росії летальну зброю. Водночас консультації щодо китайських деталей, які знаходять у російському озброєнні, поки не дали практичних результатів.

"Ми жодного разу не отримали відповіді за результатами якогось розслідування, яке вони могли б зробити на основі нашої інформації", – зазначив Владислав Власюк.

Україна передала Китаю фотодокази

Власюк розповів, що після одного з масованих обстрілів Києва українські фахівці виявили деталі, виготовлені на китайському заводі у червні цього року.

За його словами, українська сторона передала китайським дипломатам фотодокази походження цих компонентів, однак відповіді так і не отримала.

Після відсутності реакції з боку Пекіна Україна запровадила санкції проти п'яти китайських виробників, продукцію яких виявили у російській зброї.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у безпілотниках і ракетах, якими Росія масовано атакувала Україну вночі 2 липня, виявили близько 35 тисяч іноземних компонентів. Йдеться про продукцію, яка потрапляє до російського військово-промислового комплексу через мережу посередників.

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