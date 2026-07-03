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Новини Компоненти для російської зброї
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Китай не відповів Україні щодо своїх деталей у російській зброї, - Власюк

Україна не отримала від Китаю жодних результатів розслідування щодо китайських компонентів

Україна жодного разу не отримала від Китаю результатів розслідування щодо використання китайських компонентів у російській зброї, хоча неодноразово передавала відповідну інформацію та докази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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За його словами, українська сторона цінує Китай як торговельного партнера та визнає, що Пекін офіційно не постачає Росії летальну зброю. Водночас консультації щодо китайських деталей, які знаходять у російському озброєнні, поки не дали практичних результатів.

"Ми жодного разу не отримали відповіді за результатами якогось розслідування, яке вони могли б зробити на основі нашої інформації", – зазначив Владислав Власюк.

Україна передала Китаю фотодокази

Власюк розповів, що після одного з масованих обстрілів Києва українські фахівці виявили деталі, виготовлені на китайському заводі у червні цього року.

За його словами, українська сторона передала китайським дипломатам фотодокази походження цих компонентів, однак відповіді так і не отримала.

Після відсутності реакції з боку Пекіна Україна запровадила санкції проти п'яти китайських виробників, продукцію яких виявили у російській зброї.

  • Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у безпілотниках і ракетах, якими Росія масовано атакувала Україну вночі 2 липня, виявили близько 35 тисяч іноземних компонентів. Йдеться про продукцію, яка потрапляє до російського військово-промислового комплексу через мережу посередників.

Читайте: В "Орєшніку" виявили лише російські та білоруські компоненти

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армія рф (21442) Китай (5304) зброя (7924)
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Топ коментарі
+8
Китаю пофіг, він звідусіль бізнес робить, а коли ви двушки на москву припинете відправляти? В своєму оку дровиняки не бачите? Лицеміри.
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03.07.2026 13:00 Відповісти
+5
Та клали вузькоокі на ваші запити, вони гроші заробляють, свою еклноміку укріплюють, продаючи товари подвійного призначення і кацапам, і українцям! Подвійний навар.
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03.07.2026 13:02 Відповісти
+3
це своєрідний ігнор та газлайтинг на державному рівні. нажалі в очах КНР - Україна - мерзопакісний пішак Заходу не більше. Вони не вважають за необхідне навіть якось контактувати із Україною. Востаннє коли вони клеїли штучні партнерські відносини - це було за часів їх спроби скупити Мотор Січ і угоду про черноземи. Відколи їх послали, вони послідовно і досить цинічно роблять тиху помсту та ігнор. І сповідують риторику "української кризи". Вони б давно із радістю затоптали нас рукими русні, якби все ж таки не остарігалися в розумній мірі недоречних для них санкцій.
А тому, на мою думку, не варто намагатися стрибати і достукатися під їхнім бетонним дипломатичним муром - варто всі ці докази нести у міжнародні інстанції і змусити бльш глобані країни тиснути і створювати проблеми для КНР. Вони не хочуть рахуватися. з нами, але поки змушені рахуватися з ЄС та США. Ну за Штати за чисів трампа можна поки забути, а з ЄС все ж таки можна конструктивно вибудувати на них вплив.
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03.07.2026 13:07 Відповісти

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