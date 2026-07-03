Китай не ответил Украине по поводу своих деталей в российском оружии, - Власюк

Украина ни разу не получила от Китая результатов расследования по поводу использования китайских компонентов в российском оружии, хотя неоднократно передавала соответствующую информацию и доказательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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По его словам, украинская сторона ценит Китай как торгового партнера и признает, что Пекин официально не поставляет России летальное оружие. В то же время консультации по поводу китайских деталей, которые обнаруживаются в российском вооружении, пока не дали практических результатов.

"Мы ни разу не получили ответа по результатам какого-либо расследования, которое они могли бы провести на основе нашей информации", - отметил Владислав Власюк.

Украина передала Китаю фотодоказательства

Власюк рассказал, что после одного из массированных обстрелов Киева украинские специалисты обнаружили детали, изготовленные на китайском заводе в июне этого года.

По его словам, украинская сторона передала китайским дипломатам фотодоказательства происхождения этих компонентов, однако ответа так и не получила.

В связи с отсутствием реакции со стороны Пекина Украина ввела санкции против пяти китайских производителей, продукцию которых обнаружили в российском оружии.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в беспилотниках и ракетах, которыми Россия массированно атаковала Украину ночью 2 июля, обнаружили около 35 тысяч иностранных компонентов. Речь идет о продукции, которая попадает в российский военно-промышленный комплекс через сеть посредников.

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