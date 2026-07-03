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Китай не ответил Украине по поводу своих деталей в российском оружии, - Власюк

Украина не получила от Китая никаких результатов расследования в отношении китайских компонентов

Украина ни разу не получила от Китая результатов расследования по поводу использования китайских компонентов в российском оружии, хотя неоднократно передавала соответствующую информацию и доказательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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По его словам, украинская сторона ценит Китай как торгового партнера и признает, что Пекин официально не поставляет России летальное оружие. В то же время консультации по поводу китайских деталей, которые обнаруживаются в российском вооружении, пока не дали практических результатов.

"Мы ни разу не получили ответа по результатам какого-либо расследования, которое они могли бы провести на основе нашей информации", - отметил Владислав Власюк.

Украина передала Китаю фотодоказательства

Власюк рассказал, что после одного из массированных обстрелов Киева украинские специалисты обнаружили детали, изготовленные на китайском заводе в июне этого года.

По его словам, украинская сторона передала китайским дипломатам фотодоказательства происхождения этих компонентов, однако ответа так и не получила.

В связи с отсутствием реакции со стороны Пекина Украина ввела санкции против пяти китайских производителей, продукцию которых обнаружили в российском оружии.

  • Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в беспилотниках и ракетах, которыми Россия массированно атаковала Украину ночью 2 июля, обнаружили около 35 тысяч иностранных компонентов. Речь идет о продукции, которая попадает в российский военно-промышленный комплекс через сеть посредников.

Читайте: В "Орешнике" обнаружили только российские и белорусские компоненты

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армия РФ (23214) Китай (3402) оружие (10477)
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Топ комментарии
+8
Китаю пофіг, він звідусіль бізнес робить, а коли ви двушки на москву припинете відправляти? В своєму оку дровиняки не бачите? Лицеміри.
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03.07.2026 13:00 Ответить
+5
Та клали вузькоокі на ваші запити, вони гроші заробляють, свою еклноміку укріплюють, продаючи товари подвійного призначення і кацапам, і українцям! Подвійний навар.
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03.07.2026 13:02 Ответить
+2
це своєрідний ігнор та газлайтинг на державному рівні. нажалі в очах КНР - Україна - мерзопакісний пішак Заходу не більше. Вони не вважають за необхідне навіть якось контактувати із Україною. Востаннє коли вони клеїли штучні партнерські відносини - це було за часів їх спроби скупити Мотор Січ і угоду про черноземи. Відколи їх послали, вони послідовно і досить цинічно роблять тиху помсту та ігнор. І сповідують риторику "української кризи". Вони б давно із радістю затоптали нас рукими русні, якби все ж таки не остарігалися в розумній мірі недоречних для них санкцій.
А тому, на мою думку, не варто намагатися стрибати і достукатися під їхнім бетонним дипломатичним муром - варто всі ці докази нести у міжнародні інстанції і змусити бльш глобані країни тиснути і створювати проблеми для КНР. Вони не хочуть рахуватися. з нами, але поки змушені рахуватися з ЄС та США. Ну за Штати за чисів трампа можна поки забути, а з ЄС все ж таки можна конструктивно вибудувати на них вплив.
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03.07.2026 13:07 Ответить

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