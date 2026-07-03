Китай не ответил Украине по поводу своих деталей в российском оружии, - Власюк
Украина ни разу не получила от Китая результатов расследования по поводу использования китайских компонентов в российском оружии, хотя неоднократно передавала соответствующую информацию и доказательства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
По его словам, украинская сторона ценит Китай как торгового партнера и признает, что Пекин официально не поставляет России летальное оружие. В то же время консультации по поводу китайских деталей, которые обнаруживаются в российском вооружении, пока не дали практических результатов.
"Мы ни разу не получили ответа по результатам какого-либо расследования, которое они могли бы провести на основе нашей информации", - отметил Владислав Власюк.
Украина передала Китаю фотодоказательства
Власюк рассказал, что после одного из массированных обстрелов Киева украинские специалисты обнаружили детали, изготовленные на китайском заводе в июне этого года.
По его словам, украинская сторона передала китайским дипломатам фотодоказательства происхождения этих компонентов, однако ответа так и не получила.
В связи с отсутствием реакции со стороны Пекина Украина ввела санкции против пяти китайских производителей, продукцию которых обнаружили в российском оружии.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в беспилотниках и ракетах, которыми Россия массированно атаковала Украину ночью 2 июля, обнаружили около 35 тысяч иностранных компонентов. Речь идет о продукции, которая попадает в российский военно-промышленный комплекс через сеть посредников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тому, на мою думку, не варто намагатися стрибати і достукатися під їхнім бетонним дипломатичним муром - варто всі ці докази нести у міжнародні інстанції і змусити бльш глобані країни тиснути і створювати проблеми для КНР. Вони не хочуть рахуватися. з нами, але поки змушені рахуватися з ЄС та США. Ну за Штати за чисів трампа можна поки забути, а з ЄС все ж таки можна конструктивно вибудувати на них вплив.