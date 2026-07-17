Квартира, Volvo и 4 парковочных места: ВАКС конфисковал активы, приобретенные начальницей ГНС Черниговской области и ее семьей на сумму 8,5 млн грн
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск прокурора САП и признал необоснованными активы начальницы Главного управления ГНС в Черниговской области, её матери и сына на общую сумму свыше 8,5 млн грн. В доход государства были изъяты квартира, автомобиль Volvo и четыре парковочных места.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"17 июля 2026 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск прокурора САП, признал необоснованными и взыскал в доход государства активы на сумму свыше 8,5 млн грн, приобретенные начальником Главного управления ГНС в Черниговской области Л. Слотюк, ее матерью и сыном", — говорится в сообщении.
Не имели достаточных законных доходов для приобретения активов
Иск мотивирован тем, что руководитель Главного управления ГНС в Черниговской области и ее родственники в течение 2021–2023 годов приобрели в собственность:
- автомобиль "Volvo",
- квартиру и
- 4 парковочных места в жилом комплексе Киева.
Анализ официальных доходов и расходов семьи показал, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.
Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с должностного лица активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения, в доход государства.
В доход государства взысканы активы на сумму 8,5 млн грн
Решением ВАКС иск удовлетворен и в доход государства взысканы активы на общую сумму около 8,5 млн грн.
Отметим, что иск основывался на материалах НАПК, ГБР и доказательствах, собранных прокурором САП.
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