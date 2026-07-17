Квартира, Volvo і 4 паркомісця: ВАКС конфіскував активи, набуті начальницею ДПС Чернігівської області та її родиною на суму 8,5 млн грн
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП та визнав необґрунтованими активи начальниці Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матері та сина на загальну суму понад 8,5 млн грн. У дохід держави стягнули квартиру, автомобіль Volvo та чотири паркомісця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"17 липня 2026 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП, визнав необґрунтованими та стягнув у дохід держави активи на суму понад 8,5 млн грн, набуті начальником Головного управління ДПС у Чернігівській області Л. Слотюк, її матір'ю та сином", - ідеться в повідомленні.
Не мали достатніх законних доходів для придбання активів
Позов мотивовано тим, що керівник Головного управління ДПС у Чернігівській області та її родичі упродовж 2021–2023 років набули у власність:
- автомобіль "Volvo",
- квартиру та
- 4 машино-місця в житловому комплексі Києва.
Аналізом офіційних доходів і витрат сім'ї установлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.
Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.
Стягнуто у дохід держави активи на 8,5 млн грн
Рішенням ВАКС позов задоволено та стягнуто у дохід держави активи на загальну суму близько 8,5 млн грн.
Зазначимо, що позов ґрунтувався на матеріалах НАЗК, ДБР та доказах, зібраних прокурором САП.
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