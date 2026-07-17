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Новости Назначения внештатных советников
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Зеленский назначил Бескрестнова (Флеша) внештатным советником по вопросам оборонных технологий

бескрестнов

Президент Владимир Зеленский назначил эксперта по радиотехнологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова своим внештатным советником по вопросам развития технологических направлений обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Указ № 621/2026.

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"Назначить БЕСКРЕСТНОВА Сергея Александровича советником Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны (вне штата)", — говорится в указе.

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Напомним, Сергей Бескрестнов (Флеш) был советником экс-министра обороны Михаила Федорова.

Автор: 

назначение (2188) Бескрестнов Сергей Флеш (24)
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Топ комментарии
+12
Зє прикрашає себе військовими радниками, як циганка бусами.
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17.07.2026 20:54 Ответить
+8
Швидко ж цей "Флеш" перейшов у команду "лідера"...
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17.07.2026 21:09 Ответить
+7
Повернеться до першоджерел - буде розводити ботоферми.
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17.07.2026 20:57 Ответить

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