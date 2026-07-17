Зеленский назначил Бескрестнова (Флеша) внештатным советником по вопросам оборонных технологий
Президент Владимир Зеленский назначил эксперта по радиотехнологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова своим внештатным советником по вопросам развития технологических направлений обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Указ № 621/2026.
"Назначить БЕСКРЕСТНОВА Сергея Александровича советником Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны (вне штата)", — говорится в указе.
Напомним, Сергей Бескрестнов (Флеш) был советником экс-министра обороны Михаила Федорова.
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