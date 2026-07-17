Зеленський призначив Бескрестнова (Флеша) позаштатним радником з питань оборонних технологій (оновлено)

Президент Володимир Зеленський призначив експерта із радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова своїм позаштатним радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Указ № №621/2026.

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"Призначити БЕСКРЕСТНОВА Сергія Олександровича Радником Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом)", - ідеться в Указі.

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Нагадаємо, Сергій Бескрестнов (Флеш) був радником ексміністра оборони Михайла Федорова.

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Пізніше Сергій Бескрестнов підтвердив своє призначення на цю посаду та заявив, що відмовився від пропозиції повернутися до нового складу Міністерства оборони, пояснивши це моральними міркуваннями.

За його словами, під час тривалої розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалися технологічні виклики війни, які, за його оцінкою, ставатимуть дедалі численнішими та складнішими.

Бескрестнов зазначив, що президент запропонував йому повернутися до нового складу Міністерства оборони, однак він відмовився.

"Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла", – написав він у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook.

Водночас Бескрестнов наголосив, що війна триває, тому він не може залишатися осторонь, а президент надав йому можливості та повноваження працювати над зміцненням обороноздатності держави.

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