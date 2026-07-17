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Зеленський і Бескрестнов обговорили технологічні складові оборони та домовилися "максимально співпрацювати": Будуть рішення. ФОТО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Сергієм Бескрестновим (Флешем).
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Будуть рішення
"Дуже детально обговорили все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових нашої оборони. Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію. Важливо також і завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами й засобами армії агресора, на основі принципу: знаємо деталі, отже, влучно протидіємо", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що домовилися з Бескрестновим "максимально співпрацювати": "Будуть рішення. Дякую!"
Нагадаємо, Сергій Бескрестнов (Флеш) був радником міністра оборони Михайла Федорова.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- 17 липня уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони.
Топ коментарі
+12 Alex G.
показати весь коментар17.07.2026 18:28 Відповісти Посилання
+11 Joe Sm
показати весь коментар17.07.2026 18:26 Відповісти Посилання
+9 Yurii #603620
показати весь коментар17.07.2026 18:40 Відповісти Посилання
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