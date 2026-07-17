Зеленський і Бескрестнов обговорили технологічні складові оборони та домовилися "максимально співпрацювати": Будуть рішення. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Сергієм Бескрестновим (Флешем).

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Будуть рішення

"Дуже детально обговорили все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових нашої оборони. Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію. Важливо також і завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами й засобами армії агресора, на основі принципу: знаємо деталі, отже, влучно протидіємо", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що домовилися з Бескрестновим "максимально співпрацювати": "Будуть рішення. Дякую!"

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Нагадаємо, Сергій Бескрестнов (Флеш) був радником міністра оборони Михайла Федорова.

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