Зеленский выложил фото с экс-советником Федорова Бескрестновым. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Сергеем Бескрестновым (Флешем).

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Будут приняты решения

"Очень подробно обсудили все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны. Именно технологичность спасает жизни наших воинов и возвращает эту войну домой — в Россию. Важно также всегда своевременно реагировать на военные инновации, происходящие в силах и средствах армии агрессора, исходя из принципа: знаем детали, значит, точно противодействуем", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что договорились с Бескрестновым "максимально сотрудничать": "Решения будут. Спасибо!"

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Напомним, Сергей Бескрестнов (Флеш) был советником министра обороны Михаила Федорова.

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