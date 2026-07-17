Зеленский выложил фото с экс-советником Федорова Бескрестновым. ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с Сергеем Бескрестновым (Флешем).
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Будут приняты решения
"Очень подробно обсудили все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны. Именно технологичность спасает жизни наших воинов и возвращает эту войну домой — в Россию. Важно также всегда своевременно реагировать на военные инновации, происходящие в силах и средствах армии агрессора, исходя из принципа: знаем детали, значит, точно противодействуем", — отметил Зеленский.
Президент добавил, что договорились с Бескрестновым "максимально сотрудничать": "Решения будут. Спасибо!"
Напомним, Сергей Бескрестнов (Флеш) был советником министра обороны Михаила Федорова.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- 17 июля правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль