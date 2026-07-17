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Зеленский выложил фото с экс-советником Федорова Бескрестновым. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Сергеем Бескрестновым (Флешем).

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский поговорил с Сергеем Бескрестновым

Будут приняты решения

"Очень подробно обсудили все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны. Именно технологичность спасает жизни наших воинов и возвращает эту войну домой — в Россию. Важно также всегда своевременно реагировать на военные инновации, происходящие в силах и средствах армии агрессора, исходя из принципа: знаем детали, значит, точно противодействуем", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что договорились с Бескрестновым "максимально сотрудничать": "Решения будут. Спасибо!"

Читайте: Минцифры важно сохранить: это то, чем мы можем гордиться в мире, — Федоров

Напомним, Сергей Бескрестнов (Флеш) был советником министра обороны Михаила Федорова.

Сергей Бескрестнов

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • 17 июля правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны.

Автор: 

Зеленский Владимир (24863) Бескрестнов Сергей Флеш (24)
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Топ комментарии
+16
Викручується Верховний: рейтинг підупав!🙄
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17.07.2026 18:26 Ответить
+16
"Будуть рішення." - дякую. поригав
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17.07.2026 18:28 Ответить
+16
Цю кончану зеквартальну гниду треба гнати сраним ганчірям з влади
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17.07.2026 18:40 Ответить

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