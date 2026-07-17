"Резерв+" может временно не работать 18–22 июля из-за технических работ, - Минобороны

Министерство обороны Украины предупредило о временных перебоях в работе приложения "Резерв+" с 18 по 22 июля.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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Технические работы

Отмечается, что с 18 по 22 июля из-за технических работ приложение "Резерв+" может быть временно недоступно. В основном работы будут проводиться ночью.

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Что нужно сделать?

В Министерстве обороны рекомендуют заранее скачать PDF-версию военно-учетного документа. Для этого на главном экране приложения нужно нажать "+" и выбрать "Скачать PDF". По возможности документ также рекомендуют распечатать.

После завершения технических работ сервисы будут работать в обычном режиме, добавило ведомство.

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