"Резерв+" може тимчасово не працювати 18-22 липня через технічні роботи, - Міноборони

Міністерство оборони України попередило про тимчасові перебої в роботі застосунку "Резерв+" з 18 по 22 липня.

Про це йдеться у повідомленні відомства, інформує Цензор.НЕТ.

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Технічні роботи

Зазначається, що з 18 до 22 липня через технічні роботи застосунок "Резерв+" може бути тимчасово недоступним. Переважно роботи проводитимуться вночі.

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Що треба зробити?

У Міністерстві оборони рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути "+" та обрати "Завантажити PDF". За можливості документ також радять роздрукувати.

Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі, додало відомство.

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