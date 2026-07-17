"Резерв+" може тимчасово не працювати 18-22 липня через технічні роботи, - Міноборони
Міністерство оборони України попередило про тимчасові перебої в роботі застосунку "Резерв+" з 18 по 22 липня.
Про це йдеться у повідомленні відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Технічні роботи
Зазначається, що з 18 до 22 липня через технічні роботи застосунок "Резерв+" може бути тимчасово недоступним. Переважно роботи проводитимуться вночі.
Що треба зробити?
- У Міністерстві оборони рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути "+" та обрати "Завантажити PDF". За можливості документ також радять роздрукувати.
Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі, додало відомство.
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