Впервые с 2014 года: более 50% поляков выступают против приема беженцев из Украины, - опрос

Впервые с 2014 года число противников приема беженцев из Украины превысило число сторонников такого решения.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на исследование Центра изучения общественного мнения (CBOS), информирует Цензор.НЕТ.

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Прием беженцев

В настоящее время 52% респондентов считают, что Польша не должна принимать беженцев из Украины, в то время как 42% придерживаются противоположного мнения.

Авторы исследования отмечают, что это первый такой результат с начала проведения опросов, которые проводятся со времени оккупации Крыма Россией в 2014 году. Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году 94% респондентов поддерживали прием беженцев.

Отмечается, что такое изменение отношения является частью долгосрочной тенденции, наблюдаемой с середины 2023 года. По сравнению с декабрем прошлого года доля тех, кто выступает против приема беженцев, выросла на 6 процентных пунктов, тогда как доля сторонников уменьшилась на ту же величину.

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Помощь украинцам

Согласно опросу, 54% поляков считают, что помощь, оказываемая беженцам из Украины, является чрезмерной.

Противоположного мнения придерживаются 40% респондентов, которые оценивают ее как адекватную, а 3% считают ее слишком малой. Авторы исследования обращают внимание, что с сентября прошлого года выросла доля людей, убежденных в чрезмерных масштабах помощи, зато уменьшилось количество тех, кто считает ее адекватной.

CBOS также поинтересовался отношением поляков к изменениям в законодательстве о помощи гражданам Украины, вступившим в силу в марте и июле этого года.

87% поддержали ограничение права на полный спектр медицинских услуг исключительно для тех лиц, которые платят взносы на медицинское страхование в Польше. Против этого решения высказались 8% респондентов.

Зато значительно более критично было оценено лишение матерей с детьми в возрасте от одного года права на бесплатное проживание в центрах коллективного размещения. Против такого шага выступили 58% опрошенных, тогда как поддержали его 29%.

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