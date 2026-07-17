Вперше з 2014 року: понад 50% поляків виступають проти прийому біженців з України, - опитування

Вперше з 2014 року кількість противників прийому біженців з України перевищила кількість прихильників такого рішення.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на досліджень Центру дослідження громадської думки (CBOS), інформує Цензор.НЕТ.

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Прийом біженців

Наразі 52% респондентів вважають, що Польща не повинна приймати біженців з України, водночас 42% дотримуються протилежної думки.

Автори дослідження зазначають, що це перший такий результат з початку проведення опитувань, які проводяться з часу окупації Криму Росією у 2014 році. Одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році 94% респондентів підтримували прийом біженців.

Зазначається, що така зміна ставлення є частиною довгострокової тенденції, яка спостерігається з середини 2023 року. Порівняно з груднем минулого року частка тих, хто виступає проти прийому біженців, зросла на 6 процентних пунктів, тоді як частка прихильників зменшилася на таку саму величину.

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Допомога українцям

Згідно з опитуванням, 54% поляків вважають, що допомога, яка надається біженцям з України, є надмірною.

Протилежної думки дотримуються 40% респондентів, які оцінюють її як належну, а 3% вважають її занадто малою. Автори дослідження звертають увагу, що з вересня минулого року зросла частка людей, переконаних у надмірних масштабах допомоги, натомість зменшилася кількість тих, хто вважає її відповідною.

CBOS також поцікавився ставленням поляків до змін у законодавстві щодо допомоги громадянам України, які набрали чинності в березні та липні цього року.

87% підтримали обмеження права на повний спектр медичних послуг виключно для тих осіб, які сплачують внески на медичне страхування в Польщі. Проти цього рішення висловилися 8% респондентів.

Натомість значно критичніше було оцінено позбавлення матерів із дітьми віком від одного року права на безкоштовне проживання в центрах колективного розміщення. Проти такого кроку виступили 58% опитаних, тоді як підтримали його 29%.

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