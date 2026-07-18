Дроны атаковали склады Wildberries в двух регионах России: убытки могут составить 100 млрд рублей, - росСМИ. ФОТОрепортаж
После атаки беспилотников на логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области возможные убытки компании и продавцов могут составить до 100 млрд рублей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
По сообщениям очевидцев, масштабный пожар практически полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Электростали.
Это был один из крупнейших складских комплексов маркетплейса. Его площадь более чем вдвое превышала площадь склада компании в Шушарах под Санкт-Петербургом, который сгорел в январе 2024 года.
Учитывая пожары сразу на двух крупных складах и рост стоимости товаров, российские СМИ предполагают, что общие потери компании и продавцов могут достичь 100 млрд рублей.
Wildberries не планирует компенсировать потерю товаров
По информации российских СМИ, Wildberries не собирается возмещать продавцам стоимость товаров, хранившихся на складах в Котовске и Электростали.
В компании объясняют это тем, что падение беспилотников и их обломков является форс-мажорным обстоятельством, которое, по их мнению, освобождает маркетплейс от ответственности за утрату имущества продавцов.
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