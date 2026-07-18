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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали склады Wildberries в двух регионах России: убытки могут составить 100 млрд рублей, - росСМИ. ФОТОрепортаж

После атаки беспилотников на логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области возможные убытки компании и продавцов могут составить до 100 млрд рублей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

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По сообщениям очевидцев, масштабный пожар практически полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Электростали.

Это был один из крупнейших складских комплексов маркетплейса. Его площадь более чем вдвое превышала площадь склада компании в Шушарах под Санкт-Петербургом, который сгорел в январе 2024 года.

Учитывая пожары сразу на двух крупных складах и рост стоимости товаров, российские СМИ предполагают, что общие потери компании и продавцов могут достичь 100 млрд рублей.

Wildberries не планирует компенсировать потерю товаров

По информации российских СМИ, Wildberries не собирается возмещать продавцам стоимость товаров, хранившихся на складах в Котовске и Электростали.

В компании объясняют это тем, что падение беспилотников и их обломков является форс-мажорным обстоятельством, которое, по их мнению, освобождает маркетплейс от ответственности за утрату имущества продавцов.

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Пожар в Московской области
Пожар в Московской области

Wildberries может потерять до 100 млрд рублей после уничтожения двух складов
Wildberries может потерять до 100 млрд рублей после уничтожения двух складов
Wildberries может потерять до 100 млрд рублей после уничтожения двух складов
Wildberries может потерять до 100 млрд рублей после уничтожения двух складов
Wildberries может потерять до 100 млрд рублей после уничтожения двух складов
Wildberries может потерять до 100 млрд рублей после уничтожения двух складов
Wildberries может потерять до 100 млрд рублей после уничтожения двух складов
Wildberries может потерять до 100 млрд рублей после уничтожения двух складов
Wildberries может потерять до 100 млрд рублей после уничтожения двух складов

Автор: 

пожар (6078) Удары по РФ (1119) Московская область РФ (2)
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Топ комментарии
+10
Там кацапи амуніцію купують, тому що її їм не видають. Дають лише зброю.
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18.07.2026 12:25 Ответить
+7
Номерний знак на авто "дуже щасливий"
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18.07.2026 12:30 Ответить
+7
Кацапи нам Нову пошту та продовольчі склади гупають, то чому б і нам не відповідати подібним. І не треба про ,,минекацапи,,
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18.07.2026 12:32 Ответить

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