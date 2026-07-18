Дрони атакували склади Wildberries у двох регіонах Росії: збитки можуть сягнути 100 млрд рублів, - росЗМІ. ФОТОрепортаж

Після атаки безпілотників на логістичні комплекси Wildberries у Котовську Тамбовської області та Електросталі Московської області можливі збитки компанії та продавців можуть сягнути до 100 млрд рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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За повідомленнями очевидців, масштабна пожежа практично повністю знищила логістичний центр Wildberries в Електросталі.

Це був один із найбільших складських комплексів маркетплейса. Його площа більш ніж удвічі перевищувала площу складу компанії у Шушарах під Санкт-Петербургом, який згорів у січні 2024 року.

З огляду на пожежі одразу на двох великих складах та зростання вартості товарів, російські ЗМІ припускають, що загальні втрати компанії та продавців можуть досягти 100 млрд рублів.

Wildberries не планує компенсувати втрату товарів

За інформацією російських медіа, Wildberries не збирається відшкодовувати продавцям вартість товарів, які зберігалися на складах у Котовську та Електросталі.

У компанії пояснюють це тим, що падіння безпілотників та їхніх уламків є форс-мажорною обставиною, яка, на їхню думку, звільняє маркетплейс від відповідальності за втрату майна продавців.

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