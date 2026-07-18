Дергачевская громада полностью обесточена из-за удара РФ по энергообъекту: ситуация со светом остается крайне нестабильной

Сегодня, 18 июля, войска РФ атаковали один из объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего Дергачевская громада оказалась полностью обесточена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Какова ситуация с электричеством сейчас?

По его словам, в настоящее время специализированные службы оценивают степень серьезности повреждений, после чего можно будет сделать предварительные выводы относительно сроков проведения ремонтных работ.

"Дергачевский городской совет совместно со специалистами АО "Харьковоблэнерго" прорабатывает все возможные варианты, чтобы свет в домах людей появился как можно скорее. Однако из-за опасности повторных ударов ситуация с электроснабжением в любом случае будет оставаться крайне нестабильной", — говорится в сообщении.



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Какова ситуация с водоснабжением?

Также отмечается, что в связи с отсутствием электроэнергии в городе Дергачи будет введен резервный график подачи воды в многоквартирные дома. Информация о графике будет опубликована на официальных ресурсах.

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