Дергачівська громада повністю знеструмлена через удар РФ по енергооб’єкту: ситуація зі світлом залишається вкрай нестабільною

Сьогодні, 18 липня, війська РФ атакували один з об’єктів енергетичної інфраструктури, унаслідок чого Дергачівська громада була повністю знеструмлена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Яка ситуація зі світлом зараз?

За його словами, наразі фахові служби оцінюють критичність пошкоджень, після чого можна буде зробити попередні висновки щодо термінів проведення ремонтних робіт.

"Дергачівська міська рада разом із фахівцями АТ "Харківобленерго" опрацьовує всі можливі варіанти, щоб світло в домівках людей з’явилося якомога швидше. Однак через небезпеку повторних ударів ситуація з електропостачанням у будь-якому разі залишатиметься вкрай нестабільною", - йдеться у повідомленні.



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Яка ситуація із водопостачанням?

Також зазначається, що у зв’язку з відсутністю електроенергії в місті Дергачі буде запроваджено резервний графік подачі води до багатоквартирних будинків. Інформацію про графік буде опубліковано на офіційних ресурсах.

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