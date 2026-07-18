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Новини Фото Атака безпілотників на Харківщину
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Ворог двічі атакував Дергачі: постраждали п’ятеро поліцейських. ФОТО

Зранку 18 липня російські загарбники завдали подвійного удару по Дергачах на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

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"Близько 5:20 окупанти завдали удару безпілотником типу "Герань-2" по території приватного домоволодіння. Дрон не здетонував. На місце події прибули поліцейські, щоб надати допомогу можливим постраждалим та забезпечити охорону вибухонебезпечного предмета до прибуття піротехнічної служби", - йдеться в повідомленні.

Через три години росіяни знову атакували  це домоволодіння безпілотником. П'ятеро поліцейських, які перебували поруч на чергуванні, постраждали та дістали акубаротравми.

"Станом на цей час вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну медичну допомогу.

Також на місці події сталося загоряння будинку, яке ліквідували вогнеборці ДСНС. Вщент зруйновано один житловий будинок, пошкоджено ще кілька господарських споруд", - розповів Задоренко.

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Наслідки атаки

Будинок у Дергачах після першого влучання та уламки БПЛА
Будинок у Дергачах після першого влучання та уламки БПЛА

Будинок, зруйнований після повторної атаки.
Будинок, зруйнований після повторної атаки.




Автор: 

обстріл (35185) Дергачі (42) Харківська область (3006) Харківський район (1023)
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