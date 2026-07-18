Ворог двічі атакував Дергачі: постраждали п’ятеро поліцейських. ФОТО
Зранку 18 липня російські загарбники завдали подвійного удару по Дергачах на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
"Близько 5:20 окупанти завдали удару безпілотником типу "Герань-2" по території приватного домоволодіння. Дрон не здетонував. На місце події прибули поліцейські, щоб надати допомогу можливим постраждалим та забезпечити охорону вибухонебезпечного предмета до прибуття піротехнічної служби", - йдеться в повідомленні.
Через три години росіяни знову атакували це домоволодіння безпілотником. П'ятеро поліцейських, які перебували поруч на чергуванні, постраждали та дістали акубаротравми.
"Станом на цей час вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну медичну допомогу.
Також на місці події сталося загоряння будинку, яке ліквідували вогнеборці ДСНС. Вщент зруйновано один житловий будинок, пошкоджено ще кілька господарських споруд", - розповів Задоренко.
Наслідки атаки
Будинок у Дергачах після першого влучання та уламки БПЛА
Будинок, зруйнований після повторної атаки.
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