Враг дважды атаковал Дергачи: пострадали пять полицейских. ФОТО

Утром 18 июля российские захватчики нанесли двойной удар по Дергачам в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Около 5:20 оккупанты нанесли удар беспилотником типа "Герань-2" по территории частного домовладения. Дрон не взорвался. На место происшествия прибыли полицейские, чтобы оказать помощь возможным пострадавшим и обеспечить охрану взрывоопасного предмета до прибытия пиротехнической службы", — говорится в сообщении.

Через три часа россияне вновь атаковали этот дом беспилотником. Пятеро полицейских, находившихся рядом на дежурстве, пострадали и получили акубаротравмы.

"На данный момент они находятся в медицинском учреждении и получают необходимую медицинскую помощь.



Также на месте происшествия произошло возгорание дома, которое ликвидировали пожарные ГСЧС. Полностью разрушен один жилой дом, повреждены еще несколько хозяйственных построек", — рассказал Задоренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский FPV-дрон убил последнюю жительницу приграничного села на Харьковщине, - ОВА

Последствия атаки



Дом в Дергачах после первого попадания и обломки БПЛА



Дом, разрушенный после повторной атаки.







