Враг дважды атаковал Дергачи: пострадали пять полицейских. ФОТО
Утром 18 июля российские захватчики нанесли двойной удар по Дергачам в Харьковской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
"Около 5:20 оккупанты нанесли удар беспилотником типа "Герань-2" по территории частного домовладения. Дрон не взорвался. На место происшествия прибыли полицейские, чтобы оказать помощь возможным пострадавшим и обеспечить охрану взрывоопасного предмета до прибытия пиротехнической службы", — говорится в сообщении.
Через три часа россияне вновь атаковали этот дом беспилотником. Пятеро полицейских, находившихся рядом на дежурстве, пострадали и получили акубаротравмы.
"На данный момент они находятся в медицинском учреждении и получают необходимую медицинскую помощь.
Также на месте происшествия произошло возгорание дома, которое ликвидировали пожарные ГСЧС. Полностью разрушен один жилой дом, повреждены еще несколько хозяйственных построек", — рассказал Задоренко.
Последствия атаки
Дом в Дергачах после первого попадания и обломки БПЛА
Дом, разрушенный после повторной атаки.
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