Под руководством Сырского армию разрушают изнутри, превращая ее в структуру, напоминающую "ОПГ из 90-х", - Кротевич

Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич призвал не дать затихнуть теме "неадекватного управления ВСУ" со стороны Александра Сырского. Он убежден, что, как только все утихнет, против военных, которые осмелились высказаться, "начнутся репрессии и охота на ведьм".

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы не имеем права останавливаться и позволить этой теме затихнуть"

"Мы должны четко понять и зафиксировать: после того как военные публично заговорили о неадекватном управлении ВСУ со стороны Александра Сырского, мы не имеем права останавливаться и позволить этой теме затихнуть", - говорится в посте военного.

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Сырский ответственен за нынешние процессы в армии

Кротевич подчеркнул, что Сырский несет личную ответственность за процессы, которые сейчас разрушают армию изнутри.

"Штурмовые полки, ситуация в 425-м полку "Скеля", свидетельства о небоевых смертях, избиениях, пытках и незаконном удержании людей, заказное убийство бывшим командиром 155-й бригады (бывшим начальником штаба 425-го полка "Скеля"), массовые самоубийства и уголовные дела о похищениях и убийствах. Это последствия системы управления, в которой командиры чувствуют безнаказанность, а солдат все чаще воспринимается как бесправный ресурс. Под руководством Сырского армию разрушают изнутри, превращая ее в структуру, которая все больше напоминает ОПГ девяностых: круговая порука, страх, насилие, сокрытие преступлений и полная безнаказанность руководства", - написал военный.

Он убежден, что как только публичная дискуссия утихнет, против военных, осмелившихся открыто говорить о проблемах, начнутся репрессии и "охота на ведьм" - от отстранения от должностей до отправки на самые тяжелые участки фронта "в один конец".

"Сырский должен нести ответственность! Молчать сейчас означает оставить действующих военных один на один с этой системой. Каждый должен поступить по совести", - заявил Кротевич.

Он призвал присоединиться к акции протеста, запланированной на сегодня, 18 июля, в 20:00 в Киеве на площади Ивана Франко.

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