Під керівництвом Сирського армію руйнують зсередини, перетворюючи її на структуру, яка нагадує "ОПГ із 90-х", - Кротевич

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич закликав не дати затихнути темі "неадекватного управління ЗСУ" з боку Олександра Сирського. Він переконаний, щойно все стихне, проти військових, які наважилися говорити, "почнуться репресії та полювання на відьом".

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Не маємо права зупинятися і дозволити цій темі затихнути"

"Ми маємо чітко зрозуміти і зафіксувати: після того як військові публічно заговорили про неадекватне управління ЗСУ з боку Олександра Сирського, ми не маємо права зупинятися і дозволити цій темі затихнути", - йдеться у дописі військового.

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Сирський відповідальний за нинішні процеси в армії

Кротевич наголосив, що Сирський несе персональну відповідальність за процеси, які зараз руйнують армію зсередини.

"Штурмові полки, ситуація у 425-му полку "Скеля", свідчення про небойові смерті, побиття, катування і незаконне утримання людей,замовне вбивство екс командиром 155 бригади ( колишнім НШ 425 полку Скеля) масове СЗЧ та кримінальні справи щодо викрадень і вбивств. Це наслідки системи управління, у якій командири відчувають безкарність, а солдат дедалі частіше сприймається як безправний ресурс. Під керівництвом Сирського армію руйнують зсередини, перетворюючи її на структуру, яка дедалі більше нагадує ОПГ із дев’яностих: кругова порука, страх, насильство, приховування злочинів і повна безкарність керівництва", - написав військовий.

Він переконаний, що тільки-но публічна дискусія стихне, проти військових, які наважилися відкрито говорити про проблеми, почнуться репресії та "полювання на відьом" - від зняття з посад до відправки на найважчі ділянки фронту "в один кінець".

"Сирський має нести відповідальність! Мовчати зараз означає залишити діючих військових сам на сам із цією системою. Кожен має вчинити по совісті", - заявив Кротевич.

Він закликав долучитися до акції протесту, яка запланована на сьогодні, 18 липня, о 20:00 у Києві на площі Івана Франка.

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