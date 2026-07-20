Польша предупредила о военных учениях и проверке сирен воздушной тревоги

В Польше со следующей недели начнутся военные учения в Опольском воеводстве, которые продлятся до конца июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении RMF24.

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УЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАТСЯ ДО КОНЦА ИЮЛЯ

В администрации Опольского воеводства предупредили жителей и гостей региона, что с 20 по 31 июля в связи с учениями можно будет увидеть военных и технику, в частности на лесных дорогах.

"В связи с военными учениями жители могут видеть военных и технику, это не является поводом для беспокойства", - говорится в сообщении.

Людей призвали не фотографировать участников учений и не распространять такие материалы.

Также сообщается, что во вторник или среду состоится плановая проверка сирен воздушной тревоги и других систем оповещения населения. Уточняется, что на этот раз это не связано с реальной угрозой.

Ранее сообщалось, что Германия примет участие в военных учениях с участием стран "Коалиции желающих", которые впервые пройдут в Польше.

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