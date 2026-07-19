Польща попередила про військові навчання і перевірку сирен повітряної тривоги
У Польщі з наступного тижня розпочнуться військові навчання в Опольському воєводстві, які триватимуть до кінця липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні RMF24.
НАВЧАННЯ ТРИВАТИМУТЬ ДО КІНЦЯ ЛИПНЯ
В адміністрації Опольського воєводства попередили мешканців і гостей регіону, що з 20 по 31 липня у зв’язку з навчаннями можна буде бачити військових і техніку, зокрема на лісових дорогах.
"У зв’язку з військовими навчаннями мешканці можуть бачити військових і техніку, це не є причиною для занепокоєння", - йдеться у повідомленні.
Людей закликали не фотографувати учасників навчань і не поширювати такі матеріали.
Також повідомляється, що у вівторок або середу відбудеться планова перевірка сирен повітряної тривоги та інших систем оповіщення населення. Уточнюється, що цього разу це не пов’язано з реальною загрозою.
Раніше повідомлялося, що Німеччина візьме участь у військових навчаннях за участі країн "Коаліції охочих", які вперше пройдуть у Польщі.
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