Польща попередила про військові навчання і перевірку сирен повітряної тривоги

У Польщі з наступного тижня розпочнуться військові навчання в Опольському воєводстві, які триватимуть до кінця липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні RMF24.

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НАВЧАННЯ ТРИВАТИМУТЬ ДО КІНЦЯ ЛИПНЯ

В адміністрації Опольського воєводства попередили мешканців і гостей регіону, що з 20 по 31 липня у зв’язку з навчаннями можна буде бачити військових і техніку, зокрема на лісових дорогах.

"У зв’язку з військовими навчаннями мешканці можуть бачити військових і техніку, це не є причиною для занепокоєння", - йдеться у повідомленні.

Людей закликали не фотографувати учасників навчань і не поширювати такі матеріали.

Також повідомляється, що у вівторок або середу відбудеться планова перевірка сирен повітряної тривоги та інших систем оповіщення населення. Уточнюється, що цього разу це не пов’язано з реальною загрозою.

Раніше повідомлялося, що Німеччина візьме участь у військових навчаннях за участі країн "Коаліції охочих", які вперше пройдуть у Польщі.

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