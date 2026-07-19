Заклики скоротити допомогу Україні є відірваними від реальності, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш після удару РФ по Києву
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після чергової масованої ракетної атаки Росії на Україну наголосив, що будь-які пропозиції скоротити допомогу Києву або уповільнити переозброєння польських Збройних сил не відповідають реальній безпековій ситуації.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Нічна атака РФ
Він нагадав, що Росія здійснила наймасштабнішу від початку повномасштабного вторгнення атаку із застосуванням балістичних і крилатих ракет по Україні та готується до проведення великої мобілізації.
"Це ще раз демонструє, наскільки відірваними від реальності є заклики до скорочення підтримки України або гальмування модернізації польської армії. Саме тому ми робимо все можливе, щоб російські ракети ніколи не долетіли до Польщі й не становили загрози нашій безпеці. Ми не відступимо від цього курсу", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
- Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
- Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.
- Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.
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