Заклики скоротити допомогу Україні є відірваними від реальності, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш після удару РФ по Києву

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після чергової масованої ракетної атаки Росії на Україну наголосив, що будь-які пропозиції скоротити допомогу Києву або уповільнити переозброєння польських Збройних сил не відповідають реальній безпековій ситуації.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нічна атака РФ

Він нагадав, що Росія здійснила наймасштабнішу від початку повномасштабного вторгнення атаку із застосуванням балістичних і крилатих ракет по Україні та готується до проведення великої мобілізації.

"Це ще раз демонструє, наскільки відірваними від реальності є заклики до скорочення підтримки України або гальмування модернізації польської армії. Саме тому ми робимо все можливе, щоб російські ракети ніколи не долетіли до Польщі й не становили загрози нашій безпеці. Ми не відступимо від цього курсу", - зазначив він.

Також читайте: Триває ліквідація наслідків балістичної атаки РФ на Київ: поранених вже 15. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.

Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

Також дивіться: Охоплена вогнем вулиця на Лук’янівці після удару РФ. Станцію метро зачинили через пошкодження наземного вестибюлю. ВІДЕО+ФОТО