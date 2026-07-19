Призывы сократить помощь Украине оторваны от реальности, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш после удара РФ по Киеву

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после очередной массированной ракетной атаки России на Украину подчеркнул, что любые предложения сократить помощь Киеву или замедлить перевооружение польских Вооруженных сил не соответствуют реальной ситуации в сфере безопасности.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ночная атака РФ

Он напомнил, что Россия осуществила самую масштабную с начала полномасштабного вторжения атаку с применением баллистических и крылатых ракет по Украине и готовится к проведению крупной мобилизации.

"Это еще раз демонстрирует, насколько оторванными от реальности являются призывы к сокращению поддержки Украины или торможению модернизации польской армии. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы российские ракеты никогда не долетели до Польши и не представляли угрозы нашей безопасности. Мы не отступим от этого курса", — отметил он.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.

Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.

Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.

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