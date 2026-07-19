Призывы сократить помощь Украине оторваны от реальности, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш после удара РФ по Киеву
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после очередной массированной ракетной атаки России на Украину подчеркнул, что любые предложения сократить помощь Киеву или замедлить перевооружение польских Вооруженных сил не соответствуют реальной ситуации в сфере безопасности.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Ночная атака РФ
Он напомнил, что Россия осуществила самую масштабную с начала полномасштабного вторжения атаку с применением баллистических и крылатых ракет по Украине и готовится к проведению крупной мобилизации.
"Это еще раз демонстрирует, насколько оторванными от реальности являются призывы к сокращению поддержки Украины или торможению модернизации польской армии. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы российские ракеты никогда не долетели до Польши и не представляли угрозы нашей безопасности. Мы не отступим от этого курса", — отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.
- Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
- Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.
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