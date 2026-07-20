Украина победила Германию и впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
Мужская сборная Украины по волейболу впервые в своей истории вышла в плей-офф Лиги наций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Исторический прорыв команды
Команда Рауля Лосано официально обеспечила себе место в "Финале восьми". Решающим стал матч между сборными Франции и Болгарии.
Французы победили со счетом 3:0, из-за чего болгары утратили возможность обойти Украину в турнирной таблице.
"Франция одержала победу 3:0, и это не позволило Болгарии опередить Украину".
Результаты и соперники в финале
Накануне украинская команда выполнила свою задачу, обыграв Германию со счетом 3:1. Эта победа помогла завершить групповой этап на седьмом месте и сохранить шансы на плей-офф.
Окончательно выход в следующий раунд подтвердился после поражения Болгарии.
Для Украины это первый выход в плей-офф Лиги наций. Ранее лучшим результатом было девятое место в дебютном сезоне 2025 года.
Финальный этап турнира пройдет в китайском Нинбо. В плей-офф также сыграют сборные Японии, Польши, Словении, Италии, США, Турции и Китая как хозяева.
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