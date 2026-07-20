Украина победила Германию и впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в своей истории вышла в плей-офф Лиги наций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Исторический прорыв команды

Команда Рауля Лосано официально обеспечила себе место в "Финале восьми". Решающим стал матч между сборными Франции и Болгарии.

Французы победили со счетом 3:0, из-за чего болгары утратили возможность обойти Украину в турнирной таблице.

"Франция одержала победу 3:0, и это не позволило Болгарии опередить Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига наций по волейболу: Украина уступила Сербии 1:3

Результаты и соперники в финале

Накануне украинская команда выполнила свою задачу, обыграв Германию со счетом 3:1. Эта победа помогла завершить групповой этап на седьмом месте и сохранить шансы на плей-офф.

Окончательно выход в следующий раунд подтвердился после поражения Болгарии.

Для Украины это первый выход в плей-офф Лиги наций. Ранее лучшим результатом было девятое место в дебютном сезоне 2025 года.

Финальный этап турнира пройдет в китайском Нинбо. В плей-офф также сыграют сборные Японии, Польши, Словении, Италии, США, Турции и Китая как хозяева.

Читайте также: Испания победила Аргентину на Чемпионате мира по футболу - 1:0