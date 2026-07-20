Україна перемогла Німеччину і вперше в історії вийшла у плей-офф Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії вийшла до плей-оф Ліги націй.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Історичний прорив команди

Команда Рауля Лосано офіційно забезпечила собі місце у Фіналі восьми. Вирішальним став матч між збірними Франції та Болгарії.

Французи перемогли з рахунком 3:0, через що болгари втратили можливість обійти Україну в турнірній таблиці.

"Франція здобула перемогу 3:0, і це не дозволило Болгарії випередити Україну".

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Результати та суперники у фіналі

Напередодні українська команда виконала своє завдання, обігравши Німеччину з рахунком 3:1. Ця перемога допомогла завершити груповий етап на сьомому місці та зберегти шанси на плей-оф.

Остаточно вихід до наступного раунду підтвердився після поразки Болгарії.

Для України це перший вихід до плей-оф Ліги націй. Раніше найкращим результатом було дев’яте місце у дебютному сезоні 2025 року.

Фінальний етап турніру пройде у китайському Нінбо. У плей-оф також зіграють збірні Японії, Польщі, Словенії, Італії, США, Туреччини та Китай як господар.

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