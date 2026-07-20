Россия атаковала Одессу, Николаевщину, Херсонщину и Запорожье: есть погибшие, десятки раненых

Российские войска продолжают обстрелы украинских регионов. Под ударами оказались Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области. Враг применял ракеты, управляемые авиабомбы, ударные беспилотники и артиллерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Ракетный удар по Одессе

Утром российские войска нанесли ракетный удар по Одессе.

По словам начальника ГВА Сергея Лысака, в результате атаки повреждены объекты инфраструктуры. На месте работают экстренные и профильные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Николаевская область: повреждена АЗС, двое раненых

Утром 20 июля российские войска атаковали Николаев ударными беспилотниками типа Shahed/"Гербера", сообщил и.о. начальника ОВА Георгий Решетилов

В городе повреждены два здания автозаправочной станции и выбиты окна в многоэтажном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Накануне оккупанты дважды атаковали БПЛА типа "Молния" Галициновскую громаду. В селе Прибужское ранения получили мужчины в возрасте 43 и 55 лет. Они находятся в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Также поврежден автомобиль.

Херсонская область: двое погибших и 16 раненых

За прошедшие сутки под российскими ударами оказались Херсон и десятки населенных пунктов области, - рассказал начальник ОВА Александр Прокудин.

Враг обстреливал жилые кварталы, объекты критической и социальной инфраструктуры. Повреждены многоэтажный дом, шесть частных домов, магазин, автозаправочная станция, сельскохозяйственная техника, троллейбус и частные автомобили.

В результате российской агрессии погибли два человека, еще 16 получили ранения.

Запорожская область: трое погибших и 47 раненых

За сутки российские войска нанесли 1015 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области.

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, оккупанты нанесли 16 авиаударов, атаковали регион 737 беспилотниками различных типов, пять раз применили реактивные системы залпового огня и нанесли 257 артиллерийских ударов.

В результате атак на Запорожье и Запорожский район погибли три человека, еще 47 получили ранения.

Утром российские войска также нанесли удар по дачному кооперативу в Запорожье. В результате обстрела загорелись дома, за медицинской помощью обратились два человека.

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