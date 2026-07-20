Росія атакувала Одесу, Миколаївщину, Херсонщину та Запоріжжя: є загиблі, десятки поранених

Російські війська продовжують обстріли українських регіонів. Під ударами опинилися Одещина, Миколаївщина, Херсонщина та Запорізька область. Ворог застосовував ракети, керовані авіабомби, ударні безпілотники та артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ракетний удар по Одесі

Вранці російські війська завдали ракетного удару по Одесі.

За словами начальник МВА Сергія Лисака, внаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури. На місці працюють екстрені та профільні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.

Миколаївщина: пошкоджено АЗС, двоє поранених

Зранку 20 липня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed/"Гербера", повідомив т.в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов

У місті пошкоджено дві будівлі автозаправної станції та вибито вікна в багатоповерхівці. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Напередодні окупанти двічі атакували БпЛА типу "Молнія" Галицинівську громаду. У селі Прибузьке поранення дістали чоловіки віком 43 та 55 років. Вони перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також пошкоджено автомобіль.

Херсонщина: двоє загиблих і 16 поранених

Протягом минулої доби під російськими ударами перебували Херсон та десятки населених пунктів області, - розповів начальник ОВА Олександр Прокудін.

Ворог обстрілював житлові квартали, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Пошкоджено багатоповерховий будинок, шість приватних осель, магазин, автозаправну станцію, сільськогосподарську техніку, тролейбус і приватні автомобілі.

Унаслідок російської агресії загинули двоє людей, ще 16 дістали поранення.

Запорізька область: троє загиблих і 47 поранених

За добу російські війська завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, окупанти здійснили 16 авіаударів, атакували регіон 737 безпілотниками різних типів, п'ять разів застосували реактивні системи залпового вогню та завдали 257 артилерійських ударів.

Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули троє людей, ще 47 дістали поранення.

Вранці російські війська також завдали удару по дачному кооперативу в Запоріжжі. Через обстріл загорілися будинки, по медичну допомогу звернулися двоє людей.

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