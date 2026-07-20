Масована атака на Київ: зруйновано склади WOG і "Книголав"

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ 19 липня у Києві було знищено склад мережі WOG, а також склад видавництва "Книголав". Обидві компанії повідомили про значні матеріальні втрати, однак обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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WOG повідомила про повне знищення складу

Про втрату логістичного складу повідомив СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

За його словами, об'єкт повністю знищено, а матеріальні та фінансові збитки є значними. Водночас усі працівники залишилися живими.

"Складу у нас більше немає. Матеріальні та фінансові втрати – значні. Але найголовніше – жодна людина не загинула. Усі вийшли на зв'язок", – зазначив Пивоварський.

Він попередив, що через втрату складу в окремих магазинах мережі найближчими днями може тимчасово бракувати частини товарів. Компанія вже працює над відновленням логістики.

Видавництво "Книголав" втратило чверть мільйона книжок

Також унаслідок російського удару був знищений склад видавництва "Книголав".

У компанії повідомили, що вогонь знищив майже 250 тисяч примірників книг. За словами видавництва, це результат багаторічної праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень та всієї команди.

У "Книголаві" наголосили, що ніхто зі співробітників не постраждав, однак через втрату складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень.

У видавництві також заявили, що атака вкотре демонструє, що Росія веде війну не лише проти українців, а й проти української культури, освіти та майбутнього країни.

Також внаслідок атаки повністю знищено виробничі потужності компанії-учасника Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI)UKRTAC, постраждав офісно-логістичний центр імпортера зеленої кави Coffeeton.

Що передувало?

У ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Російські війська в ніч на неділю здійснили масовану атаку балістичними ракетами, у Києві загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.

У лікарнях наразі перебувають дев'ять з 15 постраждалих.

Знищено один з найбільших логістичних комплексів сів під Києвом – Amtel площею 100,2 тис. кв. м у Бучанському районі, основний склад мережі винних маркетів Winetime зазнав пошкоджень через влучання 8 балістичних ракет.

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