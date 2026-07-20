Массированная атака на Киев: разрушены склады WOG и "Книголав"

В результате массированной ракетной атаки РФ 19 июля в Киеве были уничтожены склад сети WOG, а также склад издательства "Книголав". Обе компании сообщили о значительных материальных потерях, однако обошлось без жертв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

WOG сообщила о полном уничтожении склада

О потере логистического склада сообщил генеральный директор WOG и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

По его словам, объект полностью уничтожен, а материальные и финансовые убытки значительны. В то же время все сотрудники остались живы.

"Склада у нас больше нет. Материальные и финансовые потери - значительные. Но самое главное - ни один человек не погиб. Все вышли на связь", - отметил Пивоварский.

Он предупредил, что из-за потери склада в отдельных магазинах сети в ближайшие дни может временно возникнуть дефицит части товаров. Компания уже работает над восстановлением логистики.

Издательство "Книголав" потеряло четверть миллиона книг

Также в результате российского удара был уничтожен склад издательства "Книголав".

В компании сообщили, что огонь уничтожил почти 250 тысяч экземпляров книг. По словам издательства, это результат многолетнего труда авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды.

В "Книголаве" подчеркнули, что никто из сотрудников не пострадал, однако из-за потери склада возможны временные задержки с отправкой заказов.

В издательстве также заявили, что эта атака в очередной раз демонстрирует, что Россия ведет войну не только против украинцев, но и против украинской культуры, образования и будущего страны.

Кроме того, в результате атаки полностью уничтожены производственные мощности компании UKRTAC, входящей в Национальную ассоциацию оборонной промышленности Украины (NAUDI), пострадал офисно-логистический центр импортера зеленого кофе Coffeeton.

Что предшествовало?

В ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Российские войска в ночь на воскресенье совершили массированную атаку баллистическими ракетами, в Киеве погиб один человек, еще пятеро пострадали.

В больницах сейчас находятся девять из 15 пострадавших.

Уничтожен один из крупнейших логистических комплексов под Киевом - Amtel площадью 100,2 тыс. кв. м в Бучанском районе, основной склад сети винных маркетов Winetime получил повреждения в результате попадания 8 баллистических ракет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ночной атаки в Киеве снова пострадало здание налоговой службы