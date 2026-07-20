Из-за обстрелов и непогоды в 10 областях наблюдаются отключения электроэнергии, враг нанес удар по автомобилю энергетиков на Харьковщине, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаётся без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Как отмечается, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Удар по энергетикам

В Харьковской области вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль энергетиков. Один работник получил ранение, его жизни ничего не угрожает.

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Отключение электроэнергии из-за непогоды

Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 100 населенных пунктов в Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00", - отмечают в Минэнерго.

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