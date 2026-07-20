Через обстріли та негоду є знеструмлення у 10 областях, ворог ударив по авто енергетиків на Харківщині, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Удар по енергетиках
На Харківщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. Один працівник отримав поранення, його життю нічого не загрожує.
Знеструмлення через негоду
Через негоду без електропостачання залишається понад 100 населених пунктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 11:00 до 15:00", - наголошують у Міненерго.
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