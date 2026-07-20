Через обстріли та негоду є знеструмлення у 10 областях, ворог ударив по авто енергетиків на Харківщині, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Удар по енергетиках

На Харківщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. Один працівник отримав поранення, його життю нічого не загрожує.

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Знеструмлення через негоду

Через негоду без електропостачання залишається понад 100 населених пунктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 11:00 до 15:00", - наголошують у Міненерго.

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