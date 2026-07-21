Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 431 900 человек (+1 370 за сутки), 12 161 танк, 46 435 артсистем, 24 978 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 431 900 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 431 900 (+1 370) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 161 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 24 978 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 46 435 (+92) шт.
- РСЗО – 1 955 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 513 (+2) ед.
- самолетов – 438 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 970 (+5) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 420 290 (+1 865) шт.
- крылатые ракеты – 4 933 (+0) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны– 123 347 (+453) шт.
- специальная техника — 4 441 (+8) ед.
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