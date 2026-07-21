Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 431 900 осіб (+1 370 за добу), 12 161 танк, 46 435 артсистем, 24 978 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 431 900 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 431 900 (+1 370) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 161 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од.

артилерійських систем – 46 435 (+92) од.

РСЗВ – 1 955 (+2) од.

засоби ППО – 1 513 (+2) од.

літаків – 438 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од.

крилаті ракети – 4 933 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 123 347 (+453) од.

спеціальна техніка – 4 441 (+8) од.

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