Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 431 900 осіб (+1 370 за добу), 12 161 танк, 46 435 артсистем, 24 978 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 431 900 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 431 900 (+1 370) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 161 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од.
- артилерійських систем – 46 435 (+92) од.
- РСЗВ – 1 955 (+2) од.
- засоби ППО – 1 513 (+2) од.
- літаків – 438 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од.
- крилаті ракети – 4 933 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 123 347 (+453) од.
- спеціальна техніка – 4 441 (+8) од.
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